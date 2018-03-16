Сколько нужно спать, чтобы быть бодрым и здоровым
Новости шоу бизнеса: В День сна врачи рассказали, сколько надо спать взрослым и детям, и почему не стоит игнорировать отдых.
Как указывают специалисты, молодежи и людям с хроническими заболеваниями необходимо 9 часов сна в сутки.
Сколько надо спать взрослым и детям
Почему нельзя игнорировать сон
Если человек спит меньше чем 7 часов в сутки, у него ухудшается иммунитет возрастает риск развития хронических заболеваний: диабета; сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления; увеличение веса и ожирения; нарушения иммунной системы; ухудшение психического здоровья, депрессия.
Кроме того, недостаток сна может повлиять на способность принятия решений, увеличить риск возникновения аварий на дороге, привести к ошибкам.
Как улучшить сон
Чтобы ваш сон был здоровым, придерживайтесь режима: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Не забывайте про хорошую атмосферу в спальне: включайте яркий свет и делайте проветривание.
Также важно убрать из спальни электронные устройства, в частности, компьютеры и смартфоны.