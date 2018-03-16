Сколько нужно спать, чтобы быть бодрым и здоровым

Как указывают специалисты, молодежи и людям с хроническими заболеваниями необходимо 9 часов сна в сутки.

Сколько надо спать взрослым и детям

Почему нельзя игнорировать сон

Если человек спит меньше чем 7 часов в сутки, у него ухудшается иммунитет возрастает риск развития хронических заболеваний: диабета; сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления; увеличение веса и ожирения; нарушения иммунной системы; ухудшение психического здоровья, депрессия.

Кроме того, недостаток сна может повлиять на способность принятия решений, увеличить риск возникновения аварий на дороге, привести к ошибкам.

Как улучшить сон

Чтобы ваш сон был здоровым, придерживайтесь режима: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Не забывайте про хорошую атмосферу в спальне: включайте яркий свет и делайте проветривание.

Также важно убрать из спальни электронные устройства, в частности, компьютеры и смартфоны.