Фугу, пагпаг, маниока и другие опасные для жизни блюда, которые во многих странах считаются деликатесами.

У всех разные вкусы и с этим трудно поспорить, особенно если это касается предпочтений в еде. Однако многие из этих блюд настолько не аппетитны, что не вызывают никакого желания их попробовать. Но если вдруг вам захочется экзотики, то будьте крайне бдительны и осторожны в употреблении этих продуктов, так как они на самом деле опасны и могут вызывать болезни. Поэтому если вы дорожите своим здоровьем, то есть это не стоит и вовсе.