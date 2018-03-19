Сколько грамм сахара содержится в хлопьях, газировке, шоколаде и других привычных продуктах питания.

Всем нам хочется быть здоровыми, и для этого мы стараемся покупать здоровые продукты питания. Особое внимание мы уделяем содержанию в них именно простых сахаров, то есть обычного сахара. Производители нередко добавляют в продукт сахар для улучшения вкуса, но не всегда указывают это на этикетках. Это так называемый «скрытый сахар», который присутствует в продукте не только в виде сахарозы (обычного сахара), но и в виде мальтозы, кукурузного сиропа, сахара-сырца, патоки, меда и т.д. За счет этого иногда мы съедаем за день до 50 чайных ложек сахара — почти стакан!