Один бокал красного вина приравнивается к тренировке в спортзале

Один бокал сухого красного вина может иметь для организма такую же пользу, как и интенсивная тренировка в спортзале. К такому выводу пришли ученые из Альбертского университета Канады, сообщает УНН.

По словам ученых, красный виноград, который лежит в основе приготовления вина, содержит ресвератрол. Это вещество называют "королем" антиоксидантов. Оно особым образом влияет на мышечные ткани.

Так, ученые провели эксперимент на мышах, в ходе которого было исследовано действие ресвератрола на животных. Исследователи увидели закономерность: у животных повысилась физическая активность, улучшилась работа сердца и начала укрепляться мышечная система.

Сопоставив полученные данные, ученые пришли к выводу, что эффект от воздействия вещества очень схож с пользой от интенсивной тренировки в спортзале. В то же время, специалисты акцентировали внимание на том, что речь идет всего об одном бокале красного вина (150-200 миллилитров) хорошего качества в день.

Уже сегодня, наши вина не уступают чилийским и аргентинским, отмечают в Ассоциации сомелье Украины.

Вместе с тем, украинские производители вина активно расширяют свои линейки, а продают напитки - по приемлемой для отечественного потребителя цене.