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Назван продукт, который защитит от болезней легких

Болезнь легких
17:20 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Британские ученые выявили, какой продукт наиболее полезен для легких.

Легкие и бронхи человека пребывают в постоянном напряжении из-за загрязненной экологии и курения. Здоровье органов дыхательной системы важно начать беречь смолоду, потому как вылечить некоторые заболевания, да еще и перешедшие в хроническую форму, не так уж и просто.

Самым распространенным заболеванием дыхательных путей является астма. Британские ученые провели глобальное исследование, в котором пытались найти взаимосвязь между улучшением или ухудшением здоровья астматиков и продуктами питания.

В этом исследовании принимали участие полностью здоровые люди и те, у кого была диагностирована астма. В итоге оказалось, что приступы кашля и удушья у астматиков чаще возникали после употребления пищи животного происхождения, а именно мяса и яиц.

У тех участников, которые были обязаны соблюдать вегетарианскую диету, наоборот, приступы астмы практически не появлялись и намного сократились, чем было до исследования.

В рационе "вегетарианской" группы преобладала капуста брокколи. Именно ей ученые и приписывают благотворное воздействие на самочувствие астматиков.

Более того, обследование участников перед завершением исследования показало, что печень увеличила активность ферментов, благодаря чему из организма выводятся токсические вещества в ускоренном темпе.

К положительным свойствам брокколи исследователи отнесли еще и такие:

- улучшение и сохранение зрения;

- нормализация пищеварения и ускорение обмена веществ;

- очищение легких от свободных радикалов, что подразумевает защиту от рака;

- снижение уровня сахара и холестерина в крови, что может улучшить состояние человека при диабете второго типа;

- профилактика аллергических реакций.

К слову, у участников исследования, которые не прекращали курить во время эксперимента, но при этом налегали на брокколи, ученые обнаружили снижение мутаций ДНК на 40%, что несет в себе положительный эффект на здоровье.

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Новости шоу бизнеса, Болезнь легких, Брокколи, Капуста, Легкие, Продукт, Ученые.
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