Назван алкогольный напиток, который заменяет тренировки в спортзале

Один бокал сухого красного вина может иметь для организма такую же пользу, как и интенсивная тренировка в спортзале, уверены ученые из Альбертского университета Канады.

"Красный виноград, который лежит в основе приготовления вина, содержит ресвератрол. Это вещество называют "королем" антиоксидантов. Оно особым образом влияет на мышечные ткани".

Так, ученые провели эксперимент на мышах, в ходе которого было исследовано действие ресвератрола на животных. Исследователи увидели закономерность: у животных повысилась физическая активность, улучшилась работа сердца и начала укрепляться мышечная система.

Сопоставив полученные данные, ученые пришли к выводу, что эффект от воздействия вещества очень схож с пользой от интенсивной тренировки в спортзале.

В то же время специалисты акцентировали внимание на том, что речь идет всего об одном бокале красного вина (150-200 миллилитров) хорошего качества в день.