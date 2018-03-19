Медики рассказали, как голодание влияет на работу мозга

Голодание может положительно повлиять на здоровье мозга, как показало исследование. Ограничение количества калорий предотвращает воспалительные процессы, связанные со старением.

Ученые из Нидерландов выяснили, что голодание положительно влияет на здоровье мозга. Если человек уменьшает суточное число калорий на 40% от рекомендованного, то тем самым уменьшается и уровень воспалительных процессов среди клеток мозга, что подтвердили эксперименты с участием лабораторных мышей.

Отметим, что вызванные старением воспалительные процессы микроглий у мышей можно было предотвратить только с помощью диеты с низким содержанием жира в комбинации с ограничением калорийности. При этом сама по себе данная диета не являлась достаточной для предотвращения возрастных изменений.

Микроглия представляет собой разновидность клетки в мозге, которое помогает поддерживать нормальное функционирование ткани. Результаты этого исследования наводят на мысль о том, что ограничения в приеме калорий являются более эффективными в деле сохранения здоровья мозга, чем физические нагрузки. Воспалительные процессы, связанные с клетками мозга, отвечают за многие неизлечимые болезни, включая рассеянный склероз и энцефалит Расмуссена, вызывающий судорожные приступы и старческое слабоумие.

Мыши во время эксперимента получали только одну разновидность диеты на протяжении всей своей жизни, поэтому не очень понятно, может ли переключение с привычного для человека рациона к особой диете и голоданию помочь преодолеть эффект многолетнего употребления жирных и нездоровых продуктов питания. Кроме того, исследователи не уверены, влияет ли диета животных на их креативные навыки.