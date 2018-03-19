https://telegraf.com.ua/files/2018/03/1458631480_1438318349_31-150x90.jpg Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/3965630-uchenyie-rasskazali-mozhno-li-deystvitelno-umeret-ot-starosti-video.html
Ученые рассказали, можно ли действительно умереть от старости (Видео)
23:00 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Познавательное видео о том, насколько правомерной является фраза «смерть от старости»
Словосочетание «смерть от старости» нередко имеет мало общего с действительностью. Ведь чаще всего в таких случаях причиной смерти является болезнь или осложнение, которое молодой человек мог бы нормально пережить.
Медики назвали привычки, которые ведут к преждевременному старению
Старение органов человека — это старение их клеток. Клетки имеют установленный «срок жизни», а если быть точней, то они на каком-то этапе просто прекращают деление.
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Но ученые не могут точно сказать, когда именно это произойдет. Ведь болезни, связанные с возрастом, убьют человека раньше.
Дело в том, что при накладывании одних заболеваний на другие клетки начинают хуже работать.
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Иммунная система рушится, что открывает дорогу разным заболеваниям.
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