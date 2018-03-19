Ученые рассказали, можно ли действительно умереть от старости (Видео)

Словосочетание «смерть от старости» нередко имеет мало общего с действительностью. Ведь чаще всего в таких случаях причиной смерти является болезнь или осложнение, которое молодой человек мог бы нормально пережить.

Старение органов человека — это старение их клеток. Клетки имеют установленный «срок жизни», а если быть точней, то они на каком-то этапе просто прекращают деление.

Но ученые не могут точно сказать, когда именно это произойдет. Ведь болезни, связанные с возрастом, убьют человека раньше.

Дело в том, что при накладывании одних заболеваний на другие клетки начинают хуже работать.

Иммунная система рушится, что открывает дорогу разным заболеваниям.