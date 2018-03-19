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Ученые рассказали, можно ли действительно умереть от старости (Видео)

Можно ли действительно умереть от старости?
23:00 Сегодня Телеграф
Naked Science
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Познавательное видео о том, насколько правомерной является фраза «смерть от старости»

Словосочетание «смерть от старости» нередко имеет мало общего с действительностью. Ведь чаще всего в таких случаях причиной смерти является болезнь или осложнение, которое молодой человек мог бы нормально пережить.

Медики назвали привычки, которые ведут к преждевременному старению

Старение органов человека — это старение их клеток. Клетки имеют установленный «срок жизни», а если быть точней, то они на каком-то этапе просто прекращают деление.

Врачи США внесли эту ягоду от старения в список самых полезных продуктов питания

Но ученые не могут точно сказать, когда именно это произойдет. Ведь болезни, связанные с возрастом, убьют человека раньше.

Дело в том, что при накладывании одних заболеваний на другие клетки начинают хуже работать.

Опасная для здоровья еда, которая считается деликатесом

Иммунная система рушится, что открывает дорогу разным заболеваниям.

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