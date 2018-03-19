Этот овощ может защитить от сахарного диабета

Неутешительная статистика говорит о том, что с каждым годом болезнь поражает все больше людей. Это связано с несоблюдением правильного питания и индивидуальными особенностями организма. Более того, современные продукты часто обогащены токсинами, нитратами и прочими химическими добавками, которые нарушают естественную жизнедеятельность человека.

Ученые доказали, что в природе существует растение, которое способно защитить нас от сахарного диабета. Им оказался топинамбур. В его составе содержатся вещества, которые нормализуют уровень сахара в крови.

Помимо этого, в корнеплоде достаточно много инулина, который крайне необходим страдающим от сахарного диабета. Для того, чтобы минимизировать губительно влияние этого недуга или же обеспечить должную профилактику, необходимо три раза в день съедать два свежих клубня за десять минут до еды.

В народной медицине используют даже листья растения. Их промывают и режут, заправляют растительным маслом, добавляют специи и другие овощи и употребляют в виде салата.

Как оказалось, топинамбур способен не только помочь в борьбе с сахарным диабетом. Он будет актуален для поддержания здоровья суставов. Измельченную листву можно добавлять в лечебные ванны, а отварные клубни земляной груши в теплом виде прикладывать к пораженному участку при подагре или артрите. Актуально пить сок топинамбура натощак.

Для приготовлении целебного напитка нужно смешать две столовые ложки натурального сока с одной столовой ложкой воды. Чистый сок можно использовать в качестве средства для борьбы с насморком.

Всего пять капель три раза в день помогут в самые короткие сроки освободить дыхательные пути и избавиться от отечности носоглотки. Недавно зарубежные ученые провели эксперимент, в результате которого оказалось, что салат из листьев топинамбура способствует улучшению метаболизма и помогает похудеть.