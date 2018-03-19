Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В ЕС озвучили ожидания от реформ в Украине В ЕС озвучили ожидания от реформ в Украине
Новости: У Порошенко анонсировали видео по Савченко, которое "шокирует все общество" У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
Новости: "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги
Новости: Резюме Стива Джобса продали за 174 тысячи долларов Резюме Стива Джобса продали за 174 тысячи долларов
X

Этот овощ может защитить от сахарного диабета

Топинамбур
21:10 Сегодня Телеграф
polza-vred.su
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Сахарный диабет - группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы.

Неутешительная статистика говорит о том, что с каждым годом болезнь поражает все больше людей. Это связано с несоблюдением правильного питания и индивидуальными особенностями организма. Более того, современные продукты часто обогащены токсинами, нитратами и прочими химическими добавками, которые нарушают естественную жизнедеятельность человека.

Ученые доказали, что в природе существует растение, которое способно защитить нас от сахарного диабета. Им оказался топинамбур. В его составе содержатся вещества, которые нормализуют уровень сахара в крови.

Помимо этого, в корнеплоде достаточно много инулина, который крайне необходим страдающим от сахарного диабета. Для того, чтобы минимизировать губительно влияние этого недуга или же обеспечить должную профилактику, необходимо три раза в день съедать два свежих клубня за десять минут до еды.

В народной медицине используют даже листья растения. Их промывают и режут, заправляют растительным маслом, добавляют специи и другие овощи и употребляют в виде салата.

Как оказалось, топинамбур способен не только помочь в борьбе с сахарным диабетом. Он будет актуален для поддержания здоровья суставов. Измельченную листву можно добавлять в лечебные ванны, а отварные клубни земляной груши в теплом виде прикладывать к пораженному участку при подагре или артрите. Актуально пить сок топинамбура натощак.

Для приготовлении целебного напитка нужно смешать две столовые ложки натурального сока с одной столовой ложкой воды. Чистый сок можно использовать в качестве средства для борьбы с насморком.

Всего пять капель три раза в день помогут в самые короткие сроки освободить дыхательные пути и избавиться от отечности носоглотки. Недавно зарубежные ученые провели эксперимент, в результате которого оказалось, что салат из листьев топинамбура способствует улучшению метаболизма и помогает похудеть.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Защита от сахарного диабета, Овощь, Сахарный диабет, Топинамбур, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Ученые назвали овощи, которые спасут вас от болезней сердечно-сосудистой системы Интересно о здоровом питании: сколько чайных ложек сахара в повседневных продуктах Важно знать: профилактика инсульта в домашних условиях

Последние новости

В трансфере хавбека "Реала" заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль" Колонки от Logitech могут "визуально расширить" изображение В Черновцах горел один из крупнейших рынков в Украине: тушили более пяти часов
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Один бокал красного вина приравнивается к тренировке в спортзале
03 Потап оставил Зианджу в проекте "Голос страны" (Видео)
04 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
05 В водах Эстонии обнаружены останки загадочной подводной лодки
Новости сегодня
22:08 Рене Зеллвегер сыграет роль Джуди Гарленд в новом фильме
22:05 Боб Арум: Гвоздик не будет сидеть целый год без дела
21:59 В Украине хотят запретить продавать домашнюю свинину и говядину
21:49 Черно-белые снимки профессиональных балерин на фоне Нью-Йорка (Фото)
21:43 Apple выпустит эксклюзивный iPhone X
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко прибыл в Катар: программа визита Порошенко прибыл в Катар: программа визита
Новости: Население Украины продолжает сокращаться Население Украины продолжает сокращаться
Новости: ЕС не признает российские "выборы РФ" в украинском Крыму ЕС не признает "выборы РФ" в украинском Крыму
Новости: Крашенки: история и современность главного символа Пасхи Крашенки: история и современность главного символа Пасхи
Добавить комментарий
0