В этой статье поговорим о тех продуктах питания, которые способствуют нормализации обменных процессов или обладают так называемой «отрицательной калорийностью».

Для того чтобы похудеть, нужно меньше есть, больше двигаться и сжигать жир. Это простая и ясная как день истина, от которой «не отвертеться». Хорошая новость в том, что процесс похудения можно ускорить, если регулярно употреблять в пищу продукты, способствующие похудению и которые помогают быстро и эффективно сжигать жир в домашних условиях.