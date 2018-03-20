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Ученые рассказали как коллаген помогает в борьбе с лишним весом

Похудение
14:20 Сегодня Телеграф
mediasole.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Диеты, которых придерживается большинство худеющих, исключают продукты, насыщенные коллагеном.

Коллаген – важный компонент нашего организма. Из него на 90% состоят соединительные ткани и 70% нашей кожи. Это неправильно, потому что коллаген играет важную роль, помогая минимизировать признаки старения и способствуя здоровью кишечника и суставов. Поэтому следует принимать добавки с коллагеном, но не только чтобы восстановить кожу, кости, волосы и кишечник, но и чтобы бороться с лишним весом.

Одной из важных причин, по которой мы потребляем белок, является то, что он помогает поддерживать наше тело в полном объеме. Коллагеновый белок представляет собой чистый белок, в отличие от протеина и других продуктов спортивного питания, он не содержит никаких добавок или подсластителей. Учёные разных стран провели несколько исследований, основное внимание в которых уделялось преимуществам потребления коллагена людьми, которые хотят похудеть. Так, у 10 пациентов с ожирением и 12 пациентов с нормальным весом, исследователи обнаружили, что потребление желатина (вещества, полученного из самого коллагена) повышало выработку гормонов, ответственных за чувство насыщения. А это значит, что продукты с желатином помогают худеть, просто поддерживая чувство сытости дольше.

 

Старайтесь включать в свой рацион как можно больше продуктов с коллагеном: они не только сытные и полезные, но и удержат вас от компульсивного переедания. Это различные виды заливных, желе, мармеладов, суфле, которые можно готовить самостоятельно и худеть.

Кроме того, потребление коллагена сделает ваше тело сильнее и выносливее. Ведь недостаточно просто придерживаться диеты, чтобы потерять вес: нужно тратить калорий больше, чем потребляешь, а самый простой способ сделать это – давать своему телу регулярные физические нагрузки. Чем здоровее ваши суставы и кости, тем лучше вы будете прогрессировать в своих тренировках. Доказано, что коллагеновые добавки способны уменьшить боли в суставах. И ещё: в коллагене содержится большое количество такой аминокислоты, как аргинин, которая улучшает кровообращение и повышает иммунитет. А значит, ваши тренировки с приёмом коллагена будут проходить эффективнее.

Рекомендуется использовать только натуральные коллагеновые добавки, полученные из рыбы или говядины. Внимательно читайте состав на этикетке: не покупайте добавки с гормонами, подсластителями и улучшителями вкуса.

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