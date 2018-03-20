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Что может очистить сосуды от холестерина

Холестерин
16:05 Сегодня Телеграф
polza-vred.su
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Холестерин - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех живых организмов.

Скопление вредного холестерина в сосудах со временем провоцирует возникновение атеросклероза и образование так называемых бляшек. В организм ежедневно поступает холестерин вместе с продуктами питания. И, в зависимости от того, какой именно образ жизни ведет человек, разнится и состояние его сосудов.

Исследования доказали, что человек, который занимается спортом, не злоупотребляет алкоголем и правильно питается, менее подвержен губительному влиянию холестерина и может избежать гипотензии или гипертонии. Соответственно, риск возникновения инсультов стремится к нулю.

Если относиться к собственному питанию и образу жизни пренебрежительно, то велика вероятность заболеть атеросклерозом в раннем возрасте.

Стоит понимать, что этот недуг развивается на протяжении длительного времени. Холестерин постепенно накапливается в сосудах, с годами образуются бляшки. И для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, необходимо с молодости уделять должное внимание своему питанию.

Откажитесь от жирных сортов мяса, употребляйте свинину не чаще 1 раза в неделю. Минимизируйте количество жирных и жареных блюд, а также употребляйте как можно меньше фабричных сладостей, в которых очень много транс-жиров.

Главными причинами накопления холестерина является отсутствие физических нагрузок, регулярное злоупотребление алкоголем, табакокурение и ожирение.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Исследования, Образ жизни, Очистка сосудов, Сосуды, Холестерин.
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