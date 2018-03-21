Правильное питание: почему советы фуд-блогеров опасны для здоровья

Горкой блинов в Instagram уже давно никого не удивить. Именно поэтому фуд-блогерам приходится прибегать к различным хитростям, чтобы сделать обед достойным восхищения тысяч подписчиков.

В ход идет все, что только можно: кусочек арахисового масла, горстка свежей клубники, искусно выложенной в форме сердечка, капельки кленового сиропа (желательно разбрызганные с высоты и стекающие по бокам блинов), шоколадная крошка и даже кусочек чизкейка, в качестве идеальной пары. В стремлении создать шедевр легко забыть о том, что добавление всех этих впечатляющих штрихов к блюду приводит к тому, что мы съедаем намного больше, чем необходимо.

И вот, одна из популярных фитнес-блогеров забила тревогу. 26-летняя Аманда Мейкснер из Огайо, блогер в сфере здорового образа жизни, пытается повысить осведомленность о важности контроля над порциями. В своих постах она сравнивает «правильную», по ее мнению, порцию еды с эквивалентом «Instagram-порции».

В то время как сбалансированное блюдо состоит из овсянки, горстки клубники и черники, 20 г шоколада, молотой корицы и небольшого количества стевии, порция еды, которая привлечет внимание пользователей Instagram, содержит в два раза больше овсянки, черники и клубники, а также несколько кусочков печенья. Это означает, что порция фуд-блогера будет составлять приблизительно 716 калорий по сравнению с 320 калориями нормальной порции. Вот, что написала Аманда в своем аккаунте.

"Смешно, когда люди постят свой «обычный легкий завтрак», в котором есть карамель, баточники из гранолы с кокосовыми хлопьями, различные фрукты, арахисовое масло и другие калорийные продукты. Я виновата в том, что занималась тем же самым раньше! Но это неправильно. Когда вы пытаетесь приукрасить свою еду для Instagram, вы лишь создаете ужасно калорийное блюдо, которое кто-то, вдохновившись вашим примером, захочет повторить".

Мейкснер не единственный фитнес-эксперт, который говорит о риске переедания в попытке сделать вашу еду подходящей для Instagram. Чи Фам – еще одна блогер, обратившая внимание на эту проблему.

Разумеется, правильное питание – залог красоты и здоровья. Но если вы пытаетесь сжигать жир и занимаетесь спортом, но не сдвинулись даже на сантиментр, есть вероятность того, что вам стоит обратить внимание на размер вашей порции.

И напоследок, не обманывайтесь картинками из Instagram – полезное блюдо не должно быть посыпано пыльцой феи, взбрызнуто слезами единорога и украшено гарниром из блесток.