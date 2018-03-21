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Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
07:56 Сегодня Телеграф
headinsider.net
Фото: headinsider.net

Новости шоу бизнеса: Попробуйте это немецкое средство, оно и вправду очень эффективно для очистки крови

Существует множество методов очистки кровеносных сосудов. Но особой эффективностью выделяется одно старое немецкое средство! С его помощью можно не только очистить артерии, но и уменьшить в них процесс кальцинирования. От этого зависит нормальный кровоток ко всем органам, что и является залогом «железного» здоровья!

Каковы причины загрязнения сосудов?

К ним можно отнести такие факторы, как неправильное и несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, и экологическое состояние окружающей среды.

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Как следствие в наших сосудах скапливается холестерин, с которым необходимо постоянно бороться, дабы жить полноценной жизнью. Эффективное натуральное средство от холестерина в крови Для его приготовления нам понадобятся следующие продукты:

- Лимон
- Чеснок
- Корень имбиря
- Вода

Как приготовить?

Возьмите четыре лимона, и тщательно вымойте под струей проточной воды. Порежьте на дольки (размер долек не имеет значения). Возьмите такое же количество зубчиков чеснока и очистите от шелухи. Затем ополосните корень имбиря и отрежьте небольшой кусочек. Все ингредиенты измельчите с помощью блендера или мясорубки. Получившую смесь поместите в глубокий посуду, и долейте в нее два литра воды.

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Хорошо перемешайте, поставьте на огонь. Следите за тем, чтобы жидкость не закипела. После снимите с плиты и подождите, когда она охладится. Затем лекарство процедите через сито. Храните в стеклянной посуде в холодном месте или холодильнике.

Способ применения средства для очистки и укрепления сосудов.

Принимать лекарство следует по пол стакана ежедневно перед употреблением пищи (за 120 минут до этого). Лучше всего делать это утром на голодный желудок. Перед тем как употребить лекарство, хорошенько его перемешайте.

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Курс лечения – 21 день. По необходимости, через семь дней курс лечения можете продолжить. Не стоит переживать о специфическом запахе, который издает чеснок. Вода и лимон, которые входят в состав лекарства, после тепловой обработки его перебьют.

Попробуйте это средство, оно и вправду очень эффективно. Но не забывайте консультироваться у врачей. Не отказывайтесь от их помощи.

 

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