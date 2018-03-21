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Почему стоит выпивать чашку кофе по утрам

Кофе
10:57 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Кофе - это напиток, который не только бодрит, но и может принести много пользы здоровью.

Кофе чаще всего пьют по утрам и днем, так как он обладает бодрящим эффектом. Медики выяснили, что в чашке кофе, выпитого с утра, есть масса пользы. Несмотря на то, что они сами же запрещают налегать на кофе и злоупотреблять им.

Всего одна чашка кофе может полностью изменить ваш день и сделать его более качественным во всех сферах жизнедеятельности.

Как выяснилось, натуральный свежезаваренный кофе обладает целым перечнем целебных свойств, но лишь тогда, когда он употребляется в умеренном количестве.

Зачем пить утром кофе? Что этот напиток может изменить/улучшить?

- укрепить сосуды и сердечную мышцу;

- снизить риск сахарного диабета;

- повысить концентрацию внимания;

- снизить уровень холестерина в крови;

- улучшить работу печени;

- настроиться на позитив;

- зарядиться энергией на несколько часов уж точно.

Ярым противникам кофе медики рекомендуют пить зеленый чай, который, кстати, по своему составу выигрывает у кофе и приносит еще больше пользы здоровью.

Помните, в день можно выпивать 2-3 чашки кофе и то, только в первой половине дня, иначе действительно могут появиться проблемы со здоровьем, в первую очередь - это бессонница и прерывистый сон.

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Новости шоу бизнеса, Кофе, Напиток, Польза, Польза для здоровья, Эффект.
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