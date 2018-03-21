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Сахарозаменители признали опасными для здоровья

Вред сахарозаменителя
11:36 Сегодня Телеграф
http://neboley.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Проведя ряд исследований, специалисты установили, что особенно опасны заменители сахара для людей с воспалением желудочно-кишечного тракта.

Сахар относится к числу не самых полезных для здоровья продуктов. Его чрезмерное употребление ведет к нарушению обмена веществ, развитию диабета, ожирения, вызывает кариес. Вместо сладкого «убийцы» в низкокалорийных и диетических продуктах используют подсластители и сахарозаменители, считавшиеся вполне безвредными, пока ученые не доказали обратного.

После 6-недельного употребления продуктов, содержащих подсластители, у людей наблюдалось резкое ухудшение самочувствия. Подтвердил пагубное воздействие на организм сахарозаменителей и эксперимент, проведенный на лабораторных грызунах. Мышам с воспалением кишечника регулярно давали этот продукт, и через некоторое время их здоровье ухудшилось. По мнению специалистов, это связано с реакцией стенок органа на воздействие бактерий, в результате чего заболевание продолжает прогрессировать.

Существуют синтетические и натуральные сахарозаменители. Подсластители, относящиеся к первой категории, низкокалорийные, но наносят вред организму. Не менее опасны и натуральные сахарозаменители, как рассказали специалисты МедикФоруму. Единственный из них – стевиозид благотворно влияет на здоровье: омолаживает кожу, нормализует давление, истребляет паразитов-кандит, повышает иммунитет. Данный заменитель сахарапроизводят из растения стевии, а ее можно выращивать и в домашних условиях.

В качестве подсластителя можно использовать безопасный мед, придающий силу и укрепляющий иммунную систему. В нем содержится много полезных микроэлементов и витаминов. Кленовый сироп, который на 5% состоит из сахарозы и небольшого количества моносахаридов, тоже отлично подойдет для замены сахара.

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Новости шоу бизнеса, Вредные добавки, Вредные продукты питания, Заменители сахара, Здоровье, Сахарозаменитель.
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