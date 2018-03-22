От смерти спасет ромашковый чай

Исследователям не удалось выяснить причины такого эффекта, но было отмечено, что женщины в разы чаще употребляли ромашковый чай. Возможно, это и сыграло такую роль. Специалистами был представлен ряд факторов, которые могли повлиять на результаты исследований. В них включили состояние здоровья добровольцев и их повседневный образ жизни.

Хотя уже много лет исследователями разных государств, проводятся различные эксперименты, что бы выяснить, чем же так полезна ромашка и какие у нее лечебные свойства, результата нет и по сегодняшний день. Но было выяснено, что она снижает уровень сахара в крови, нормализует расстройства желудка, а также помогает бороться с осложнениями сахарного диабета. Но это далеко не все чем обладает ромашка. Так же она снижает уровень холестерина и содержит в себе антиоксиданты, антитромбоцитарные свойства, антибактериальные свойства.

В основном специалисты назначают прием ромашки для снятия воспалительных процессов. Она является отличным антиоксидантом, при сильной потливости так же специалистами назначаются процедуры лечения с помощью ромашки. Например, для снижения потливости пациентам назначают курс ромашковых ванн. При депрессиях вам тоже на помощь придет ромашковый чай, ведь она обладает успокоительными свойствами. Ромашковый чай обладает массой лечебных средств, и он очень полезен, особенно это касается женского пола. Поэтому это напиток рекомендуется употреблять всем представительницам слабого пола без исключения.