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Почему нельзя полностью отказаться от сахара

Сахар
09:35 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Для того что бы укрепить здоровье не обязательно полностью отказываться от сахара.

Эксперты в области нутриционистики рассказали о том, что нужно сделать вместо этого.

Все мы хорошо знакомы с утверждением о том, что сахар увеличивает риск разного рода болезней, а также приводит к прибавке веса. Однако полностью исключать все сладкое из своего рациона не слишком разумно, так как это может принести больше проблем, чем пользы.

Полный отказ от сахара вряд ли укрепит здоровье, скорей этого можно добиться при исключении из рациона продуктов, прошедших через интенсивную переработку, большего включения в диету овощей, приготовления пищи в домашних условиях и ограничения избыточного количества сахара в продуктах питания и напитках.

Диета же совсем без сахара не слишком правильна для организма, к тому же она не опирается не на какую серьезную научную основу. Кроме того, подобное питание негативно сказывается на психике и нередко порождает разного рода страхи и комплексы перед пищей.

Сторонники подобного рода диет рекомендуют людям вообще исключать из рациона здоровые продукты и целые группы продуктов вроде фруктов и молочных изделий, при этом не приводя ни одного доказательства пользы самой диеты. В долгосрочной перспективе подобная стратегия может стать причиной дефицита питательных веществ.

Цельные фрукты являются отличным источником волокон, важнейших витаминов и минералов, а также антиоксидантов. Две порции фруктов в день снижают риск развития некоторых видов опухолей, диабета второго типа и болезней сердца. Что же касается молока, йогурта и сыра, то сахар в молочных продуктах представляет собой натуральную лактозу, которую не нужно бояться. При его нехватке в рационе увеличивается риск остеопороза.

Смело налегайте на растительную пищу, цельнозерновые и бобы, сделайте фрукты вашим другом, а не врагом. Не надо отказываться от шоколада, просто не поглощайте его килограммами, а превратите в настоящее удовольствие, которым можно себя побаловать лишь время от времени.

Во время приема пищи не смотрите телевизор и не читайте газет и книг, ведь в этом случае вы рискуете съесть лишнее. Не стоит бояться никаких продуктов питания, включая и сахар, помните о важности умеренности во всем.

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Новости шоу бизнеса, Вред, Диеты, Отказ от сахара, Продукты, Сахар.
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