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Названы полезные свойства томатного сока

Томатный сок
18:32 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Томатный сок — это не только вкусно, но и очень полезно.

Специалисты утверждают, что в отличие от других соков, в него не добавляют подсластители, консерванты и добавки.

Низкая калорийность

Калорийность томатного сока меньше, чем в большинстве овощных и всех фруктовых соков. В 100 граммах продукта содержится около 20 ккал. Поэтому неудивительно, что этот сок считается одним из самых удачных компонентов различных диет. Томатный сок также снижает уровень сахара в крови и его официально включают в диету тех, кто страдает сахарным диабетом и ожирением.

Насыщенность витаминами

Томатный сок богат витаминами группы B, бета-каротином (провитамин А), витаминами C, PP и E. Он также содержит соединения железа, меди, марганца, кальция, калия, фтора, хрома, фосфора, серы, селена, молибдена, никеля , хлора и бора. Такой набор минеральных и биологически активных веществ действительно уникальный, ведь все они необходимы организму. Регулярное употребление томатного сока может предотвратить развитие целого ряда нарушений обмена веществ, в том числе авитаминозов.

Помощь при проблемах с сердцем и сосудами

Томатный сок богат витамином B6, который играет очень важную роль в укреплении стенок сосудов. Именно поэтому этот напиток снижает риск развития тромбоза. Его рекомендуют пить при варикозной болезни, гипертонии и стенокардии, а также после перенесенного инфаркта миокарда.

Выведение токсинов из организма

Кроме всех вышеперечисленных полезных свойств, этот сок еще и богат на соединения серы и хлора, которые благотворно влияют на работу печени и почек, поэтому его рекомендуют включать в рацион больных, страдающих интоксикацией организма. Продукт имеет мягкое мочегонное действие, а в смеси с капустным соком (в соотношении 1:1) помогает страдающим желчнокаменной болезнью.

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