Теплая вода способствует улучшению пищеварения и сокращению количества метаболических токсинов, которые могли бы встроиться в нашу иммунную систему.

Большинство из нас начинает день с освежающего горячего напитка – чая или кофе, которые согревают и помогают взбодриться после пробуждения. В остальных случаях обычно пьем холодную воду. Но согласно традиционной системе индийской медицины Аюрведе, тут мы совершаем ошибку. Ведь регулярные утренние приемы именно теплой воды имеют целительное воздействие на наш организм.