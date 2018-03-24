Японская диета на 7 дней позволит вам быстро скинуть лишний вес и похорошеть.

Японская диета на 7 дней позволит вам быстро скинуть лишний вес и похорошеть. Главным преимуществом семидневного режима является то, что за такой маленький срок можно добиться впечатляющих результатов. Средняя потеря веса составляет 3-6 кг. Тем не менее, японская диета продолжительностью всего лишь в одну неделю является серьезным испытанием для силы воли. Эту систему похудения неспроста считают одной из наиболее жестких. Поэтому если отсутствует, в первую очередь, психологическая готовность, то садиться на такую диету не стоит.