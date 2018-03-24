Названы полезные для здоровья продукты с высоким содержанием антиоксидантов.

Названы полезные для здоровья продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Антиоксиданты помогают защитить ваши клетки от повреждений, вызванных потенциально вредными молекулами, известными под названием свободные радикалы. Когда свободные радикалы накапливаются, они могут вызывать состояние, известное как окислительный стресс. Это может повредить ДНК и другие важные структуры в ваших клетках. К сожалению, хронический окислительный стресс может увеличить риск возникновения таких хронических заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа и рак. К счастью, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, может повысить уровень антиоксидантов в крови для борьбы с окислительным стрессом и снизить риск этих заболеваний.