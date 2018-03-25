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Медики нашли способ как избежать ранней смерти

Орехи
00:40 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Ученые рассказали о продуктах, которые помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Употребление продуктов с высоким содержанием омега-6 ненасыщенных жирных кислот ведет к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. К такому заключению в результате проведенного исследования пришли ученые из Университета Восточной Финляндии.

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В течение 22 лет специалисты вели наблюдение за группой мужчин возрастом от 42 до 60 лет – всего 2 480 человек. За период исследования умерли 1 143 испытуемых. Ученые установили: есть определенная связь между смертностью человека и содержанием жирных кислот в крови.

«Риск преждевременной смерти был на 43% ниже у тех людей, в организме которых присутствовала самая высокая концентрация линолевой кислоты. При этом уменьшалась вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также других опасных для жизни состояний здоровья за исключением рака», - сообщили авторы проекта.

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Содержание линолевой и других омега-6-ненасыщенных жирных кислот в крови зависит от рациона питания. Богатыми источниками линолевой кислоты являются, например, растительные масла, орехи.

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