Медики нашли способ как избежать ранней смерти

Употребление продуктов с высоким содержанием омега-6 ненасыщенных жирных кислот ведет к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. К такому заключению в результате проведенного исследования пришли ученые из Университета Восточной Финляндии.

В течение 22 лет специалисты вели наблюдение за группой мужчин возрастом от 42 до 60 лет – всего 2 480 человек. За период исследования умерли 1 143 испытуемых. Ученые установили: есть определенная связь между смертностью человека и содержанием жирных кислот в крови.

«Риск преждевременной смерти был на 43% ниже у тех людей, в организме которых присутствовала самая высокая концентрация линолевой кислоты. При этом уменьшалась вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также других опасных для жизни состояний здоровья за исключением рака», - сообщили авторы проекта.

Содержание линолевой и других омега-6-ненасыщенных жирных кислот в крови зависит от рациона питания. Богатыми источниками линолевой кислоты являются, например, растительные масла, орехи.