Эти методы просты в использовании и доступны каждому.

Эти методы просты в использовании и доступны каждому. От скорости обмена веществ в организме человека зависит многое, в частности то, как он выглядит и как себя чувствует. Замедленный обмен веществ ведет к набору лишних килограммов, дисфункции печени, из-за чего на коже появляются высыпания, а волосы и ногти становятся болезненными. Плюс ко всему засоряются сосуды, что может стать причиной развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, начиная с гипертонии и заканчивая инсультом.