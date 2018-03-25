То, что нам в детстве советовали бабушка и мама, далеко не всегда помогает лечению.

То, что нам в детстве советовали бабушка и мама, далеко не всегда помогает лечению. Помните, что вам в детстве советовали бабушка и мама, когда вы начинали кашлять, чихать, видели на градуснике температуру выше 37? Горячее молоко с медом, чай с лимоном и сахаром – и пей скорее, пока не остыло, а то не будет толку! И вы пили. Обжигались. Вас бросало в пот. Ненадолго помогало. Но через некоторое время вы начинали кашлять еще сильнее, чувствовать себя еще хуже.