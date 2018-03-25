Чашка кофе действительно может помочь в борьбе с лишним весом.
Горячий напиток подавляет ощущение голода, как показало исследование с участием 47 человек.
Горячий напиток подавляет ощущение голода, как показало исследование с участием 47 человек.
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