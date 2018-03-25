Употребление алкогольных напитков значительно повышает частоту сердечных сокращений, что связано с риском развития различных видов аритмии.
Употребление алкогольных напитков значительно повышает частоту сердечных сокращений, что связано с риском развития различных видов аритмии. К такому выводу пришла группа немецких ученых под руководством сотрудников Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана. Исследование было представлено на конгрессе Европейской ассоциации сердечного ритма, организованном Европейским обществом кардиологов (ESC).