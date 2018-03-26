Эти сахарозаменители помогут вам улучшить состояние своего здоровья и фигуры без отказа от сладкого.

Эти сахарозаменители помогут вам улучшить состояние своего здоровья и фигуры без отказа от сладкого. Многие худеющие, стремясь снизить количество калорий, решают отказаться от сахара. Но что делать, если жить совсем без сладкого становится очень трудно. Мы подготовили этот материал специально для тех, кто боится употреблять разную "химию", ведь речь пойдет о натуральных сахарозаменителях. Сейчас в магазинах и аптеках можно купить множество заменителей сахара на каждый вкус и кошелек. Разберемся чем же натуральные сахарозаменители друг от друга отличаются.