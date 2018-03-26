Оказывается, отказ от кофе может негативно отразиться на самочувствии и здоровье человека.

Оказывается, отказ от кофе может негативно отразиться на самочувствии и здоровье человека. С каждым новым исследованием ученые опровергают или обнародуют факты о кофе, которые заставляют задумываться о том, стоит ли пить его вообще. Ни для кого не секрет, что кофеин, содержащийся в кофе может стать причиной зависимости от этого напитка. Многие люди не представляют своей жизни без кофе и вот, что произойдет с ними, если они от него откажутся: