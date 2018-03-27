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Что входит в правильный рацион для повышения мужской силы

Что входит в правильный рацион для повышения мужской силы
04:12 Сегодня Телеграф
headinsider.net
Фото: headinsider.net

Новости шоу бизнеса: Каждый мужчина всегда хочет быть сильным и уверенным в себе.

Проблемы с потенцией могут неприятно удивить каждого из нас, даже тех, кто только-только разменял третий десяток. Это происходит из-за высокого уровня загрязнённости окружающей среды – вода и воздух далеко не чистые, особенно в крупных городах. Прибавьте к этому ещё постоянное электромагнитное излучение, негативно влияющее на мужскую силу. Сразу встает вопрос о средствах для усиления потенции.

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Важный момент — такие средства должны быть натуральными и не наносить организму вреда. К примеру, эректал вкупе с правильным питанием и соблюдением распорядка дня поможет вновь обрести веру в себя и свои возможности. Но здесь речь будет идти исключительно о натуральных средствах. Один из оптимальных вариантов питания в течение дня представлен ниже.

Рацион для восстановления потенции.

Утром не следует переедать, основной приём пищи будет часа через четыре. Завтрак:

Перепелиные яйца;
Брокколи;
Болгарский перец;
Творог.
Перепелиные яйца не сравнятся, конечно же, с таблетками, но считаются самым действенным продуктом для повышения потенции, куриными их не заменишь. В комбинации с овощами это даёт необходимый запас витаминов для рабочего дня.

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За обед получаем основную долю белка. В свой рацион желательно включить супы: тыква, репа и томаты прекрасно подходят для этой цели. Обед:

Мясо, желательно говядина или телятина, отваренное в мультиварке или на пару;
Томаты;
Тыква;
Стручковая фасоль;
Киви;
Гранаты.

Лучше употреблять масло холодного отжима, а от соли отказаться. Так за приём пищи вы получите максимум полезных соединений.

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Часа через четыре после обеда, когда чувство сытости уже прошло, принимаем пищу третий раз. Четыре размеренных трапезы лучше, чем завтрак утром, куча перекусов и ужин поздно вечером. Такая стратегия питания считается оптимальной для человеческого организма. Полдник:

Всё то же мясо;
Репа;
Апельсин.

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Ужинаем так, чтобы не чувствовать себя голодным перед сном. Если переесть, то во время сна часть энергии организма будет уходить на переваривание пищи, а значит, понадобится больше времени, чтобы выспаться. Ужин:

Творог;
Виноград;
Сыр.

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Следуя этим нехитрым правилам, уже через месяц можно вновь почувствовать себя настоящим мужчиной, обретя уверенность как в повседневных делах днём, так и в постели ночью.

 

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