Что входит в правильный рацион для повышения мужской силы

Проблемы с потенцией могут неприятно удивить каждого из нас, даже тех, кто только-только разменял третий десяток. Это происходит из-за высокого уровня загрязнённости окружающей среды – вода и воздух далеко не чистые, особенно в крупных городах. Прибавьте к этому ещё постоянное электромагнитное излучение, негативно влияющее на мужскую силу. Сразу встает вопрос о средствах для усиления потенции.

Важный момент — такие средства должны быть натуральными и не наносить организму вреда. К примеру, эректал вкупе с правильным питанием и соблюдением распорядка дня поможет вновь обрести веру в себя и свои возможности. Но здесь речь будет идти исключительно о натуральных средствах. Один из оптимальных вариантов питания в течение дня представлен ниже.

Рацион для восстановления потенции.

Утром не следует переедать, основной приём пищи будет часа через четыре. Завтрак:

Перепелиные яйца;

Брокколи;

Болгарский перец;

Творог.

Перепелиные яйца не сравнятся, конечно же, с таблетками, но считаются самым действенным продуктом для повышения потенции, куриными их не заменишь. В комбинации с овощами это даёт необходимый запас витаминов для рабочего дня.

За обед получаем основную долю белка. В свой рацион желательно включить супы: тыква, репа и томаты прекрасно подходят для этой цели. Обед:

Мясо, желательно говядина или телятина, отваренное в мультиварке или на пару;

Томаты;

Тыква;

Стручковая фасоль;

Киви;

Гранаты.

Лучше употреблять масло холодного отжима, а от соли отказаться. Так за приём пищи вы получите максимум полезных соединений.

Часа через четыре после обеда, когда чувство сытости уже прошло, принимаем пищу третий раз. Четыре размеренных трапезы лучше, чем завтрак утром, куча перекусов и ужин поздно вечером. Такая стратегия питания считается оптимальной для человеческого организма. Полдник:

Всё то же мясо;

Репа;

Апельсин.

Ужинаем так, чтобы не чувствовать себя голодным перед сном. Если переесть, то во время сна часть энергии организма будет уходить на переваривание пищи, а значит, понадобится больше времени, чтобы выспаться. Ужин:

Творог;

Виноград;

Сыр.

Следуя этим нехитрым правилам, уже через месяц можно вновь почувствовать себя настоящим мужчиной, обретя уверенность как в повседневных делах днём, так и в постели ночью.