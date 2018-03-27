Стало известно, что едят на завтрак стройные знаменитости

На самом деле, стройные девушки вовсе не обладают какими-то магическими способностями - они просто-напросто правильно питаются. О том, что они едят каждый день – рассказали американские ученые из Корнельского университета. В ходе множества проведенных исследований и опросов выяснилось, что утренний рацион людей со стройной фигурой богат фруктами, орехами и полезными кашами. При этом, отмечается, что у сообщества "худых" есть негласное правило – никогда не пропускать завтрак.

Согласно опросу, проведенному среди 147 человек со средним весом 61 килограмм при росте 168 сантиметров, на завтрак они чаще всего едят фрукты (51%), молочные продукты (41%), мюсли (33%), хлеб (32%), яйца (31%), цельнозерновые каши (29%). На обед большинство из опрошенных предпочитают свежие салаты, а перекусывают орехами и фруктами.

Также большинство стройных "подопытных" признались, что не придерживаются никаких диет и никогда не стремились похудеть. Однако 38% все же занимаются спортом не реже 1-3 раз в неделю, тогда как 10% не делают и этого.