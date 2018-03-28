"Перриконе": диета, которая поможет не только похудеть, но и помолодеть

Николас Перриконе - американский дерматолог, разработавший свою собственную авторскую диету, рассчитанную всего на три дня.

Соблюдать диету "Перриконе" можно намного дольше, так как она не относится к категории жестких монодиет.

Единственные продукты, от которых нужно отказаться на время диеты - сахар, соль, алкоголь, сигареты, кофе. По мнению автора данной методики, перечисленные продукты крайне негативно отражаются не только на объемах тела, а и на состоянии кожи.

Николас Перриконе убежден, что исключив из повседневного рациона питания всего пять "запрещенных" продуктов, уже через три дня можно будет отметить существенное снижение массы тела, приблизительно на 3-4 кг, а также очищение и подтяжку кожи на лице и теле.

Главное правило диеты Перриконе - в меню должно присутствовать максимальное количество полезных продуктов, имеющих в своем составе Омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, благодаря которым и можно добиться эффекта омоложения.

Меню должно повторяться каждый день:

Завтрак: омлет из 3 куриных яиц и семги, овсянка с голубикой.

Обед: любая рыба, приготовленная на пару, в духовке, на гриле, а также салат из свежих овощей с оливковым маслом и горсть ягод на десерт.

Ужин: филейная часть красной рыбы 200 г, тушеные овощи, на десерт - дыня или банан.

В качестве перекусов можно использовать орехи, лучше всего - миндаль или грецкий орех.

Получается, что эта диета позволит в кротчайшие сроки похудеть и заодно омолодить свой организм, а также его внешнюю оболочку, не прибегая к помощи "уколов красоты" и пластических операций.