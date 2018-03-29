Что случится с организмом при резком отказе от кофе

Оказывается, отказ от кофе может негативно отразиться на самочувствии и здоровье человека. С каждым новым исследованием ученые опровергают или обнародуют факты о кофе, которые заставляют задумываться о том, стоит ли пить его вообще.

Ни для кого не секрет, что кофеин, содержащийся в кофе может стать причиной зависимости от этого напитка. Многие люди не представляют своей жизни без кофе и вот, что произойдет с ними, если они от него откажутся:

- хроническая усталость будет сопровождать человека в течение всего дня, потому как организм не получит привычную "дозу" кофеина;

- могут появиться запоры, потому как натуральный кофе стимулирует перистальтику кишечника и способствует ускорению обмена веществ;

- плохое настроение и разлад коммуникаций с обществом будут преследовать кофемана, который не выпил с утра чашку любимого напитка и теперь чувствует себя, мягко говоря, подавленным;

- тошнота и рвота проявляются редко при отказе от кофе, но все-таки такой вариант "ломки" не исключается;

- приступ мигрени для половины из общего числа отказавшихся от кофе - это довольно распространенное явление;

- снижение концентрации внимания тоже можно объяснить дефицитом энергостимулятора в виде кофеина.

Отказываться от кофе или продолжать его пить - дело каждого. Ученые в данном случае могут посоветовать только не злоупотреблять этим ароматным напитком и употреблять не более 2 чашек в день.