https://telegraf.com.ua/files/2018/03/myagkii-shashljk-v-vine_1400780598_0_max-150x90.jpg Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/3982980-uchenyie-sdelali-vazhnoe-otkryitie-o-shashlyike.html
Ученые сделали важное открытие о шашлыке
Новости шоу бизнеса: Потребление в пищу мяса, прожаренного на открытом огне, может привести к развитию гипертонии.
Соответствующие исследования проводили ученые из Гарвардского университета. В исследовании они сравнили людей, которые ели прожаренное на открытом огне мясо более 15 раз в месяц и менее 4-х раз в месяц. Ученые выяснили, что у лиц из первой группы риск развития гипертонии был на 17% выше, чем у людей из второй группы.
Кроме того, как отметили ученые, приготовления мяса при высоких температурах может привести к появлению нескольких побочных соединений. Они могут вызвать окислительный стресс, воспаление и резистентность к инсулину.
Telegraf.com.ua
люди сотни лет жарили мясо на костре и небыло никакой гипертонии