Ученые провели интересное исследование, в результате которого определили пользу для человека от чтения.

Сколько часов вы потратили на чтение книг на прошлой неделе? Это достаточно простой вопрос, только ответить на него надо честно, потому что ответ может увеличить продолжительность удовольствия от повседневной жизни, задержать слабоумие и даже помочь вам прожить дольше. Этот вопрос задавался в тысячах домов США каждый год с 1992 года в рамках исследования, проведенного Университетом Мичигана по вопросам здравоохранения и пенсионного обеспечения (HRS). В 2016 году исследователи из Йельской школы общественного здравоохранения пересмотрели 12 лет данных HRS о привычке чтения и ее влиянии здоровье более 3600 мужчин и женщин в возрасте старше 50 лет. Появилась обнадеживающая картина: люди, которые каждый день в течение 30 лет читали художественную литературу, научные статьи или поэзию, проживали в среднем на два года дольше, чем люди, которые вообще ничего не читали. Еще больше живут читатели книг, которые сообщали о трехчасовом чтении каждую неделю. У них было на 23 % меньше шансов умереть в период с 2001 по 2012 год, чем у их сверстников, которые читали только газеты или журналы.