Оказывается, цитрусовые фрукты могут нанести ущерб здоровью.

Все фрукты, относящиеся к категории цитрусовых, считаются полезными, так как обогащены витамином С, который укрепляет иммунную систему и воздействует на организм человека, как строительный материал. За эти полезные свойства люди ценят цитрусовые фрукты и стараются как можно чаще включать их в свой рацион питания. К тому же, известно, что эти продукты обладают свойством "сжигания" жировых клеток и очищения сосудов, что полезно для людей с ожирением и гипертонией.