Главная задача рациона для гипертоников - сохранять давление в норме.

Артериальное давление повышается в том случае, если сосуды сужены и кровообращение замедляется. При гипертонической болезни человек должен соблюдать особую диету, налегая на сосудорасширяющие продукты и избегая тех, которые могут способствовать их сужению. Богатые жирами, холестерином и глюкозой продукты, а также алкоголь, газировка, кофе и энергетические напитки категорически запрещено употреблять при повышенном давлении, тем более, если диагноз артериальная гипертензия официально установлен врачом и записан в вашу медкнижку.