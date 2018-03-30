Некоторые продукты содержат ингредиенты, которые противодействуют воспалению.

Некоторые продукты содержат ингредиенты, которые противодействуют воспалению. И чтобы они подействовали, нужно лишь скорректировать свою диету. Существуют и хорошие воспаления: например, вы травмировали ногу и она отекает, это происходит потому, что ваше тело посылает дополнительную кровь и иммунные клетки к месту травмы для борьбы с инфекцией. Но хроническое воспаление заставляет ваше тело ошибочно атаковать свои клетки, рассказывает доктор Али Вебстер в комментарии для Women's Health. Хроническое воспаление может продолжаться длительное время и связано с такими состояниями, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и воспаление кишечника. Однако это состояние способны вылечить определенные продукты, которые нужно добавить в рацион. 10 противовоспалительных продуктов: