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Специалисты назвали список привычных продуктов, которые несут вред организму

Мясо
23:47 Пт, 30 Март 2018 Телеграф
healthinfo.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Некоторые продукты, к которым мы так привыкли, не так уж и полезны, как может показаться на первый взгляд.

Употребление таких продуктов может стать причиной сильной интоксикации и спровоцировать другие проблемы со здоровьем и самочувствием. Специалисты составили список хорошо знакомых всем продуктов, к употреблению которых нужно подходить с осторожностью.

В частности потенциально опасным может быть мясо. В блюдах из сырого мяса может прятаться бактерия сальмонелла. При слабом иммунитете она может убить, утверждают эксперты в его публикации.

Семя льна сегодня считается одним из самых полезных продуктов из-за большого содержания омега-3 жирных кислот. Но зерна льна могут быть ядовитыми. «В них содержатся вещества, способствующие образованию синильной кислоты. Максимальная допустимая доза в день - не более 2 столовых ложек. Но если семя усваивается быстрее обычного, то лучше отказаться от их употребления», - поделились рекомендацией медицинские специалисты.

Приправа корица также требует тщательного контроля над ее потреблением. В ней содержится кумарин, способный навредить печени, будучи съеденным в больших количествах. По этой причине медики советуют не употреблять корицу в большом количестве или длительное время подряд.

Рис, как показывают многие исследования, может содержать в себе мышьяк, проникающий в него с промышленными токсинами и пестицидами из почвы. С влиянием этого элемента связывают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака. Лучший способ избавиться от следов присутствия мышьяка, по словам экспертов, - добавлять больше воды при варке или замачивать рис на ночь.

Мед и молоко совсем не кажутся опасными продуктами. Но это так только при условии, что эти продукты прошли обработку, прежде чем попасть на стол к потребителю. Мед и молоко из магазина проходят пастеризацию. «Сырой» мед может оказаться источником граанотоксина, который вызывает рвоту и головокружение. Непастеризованное молоко способно занести в организм кишечную палочку, глисты, бруцеллез и другие инфекции ЖКТ.

Курятина полезна, но проблема в том, что в процессе производства куры получают много антибиотиков и веществ, ускоряющих их рост и повышающих массу. Куриные яйца, в свою очередь, при неправильном приготовлении могут заразить человека сальмонеллой.

Хлебобулочные изделия совершенно безобидны на вид. Однако эксперты говорят, что недобросовестные производители могут добавлять в тесто в качестве разрыхлителя бромат калия – химикат, подозреваемый в способности активизировать в организме раковые клетки.

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Новости шоу бизнеса, Вредные продукты, Здоровье, Молоко, Мясо, Новости здоровья.
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