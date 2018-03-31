Ученые из Стэнфорда начали испытания универсальной вакцины от рака

Ученые из Стэнфорда начали клинические испытания универсальной вакцины от рака. Как сообщает SF Gate, использование этой вакцины позволило вылечить от разных видов рака 97% мышей, на которых испытания проводились до этого.

Вакцина активирует собственные иммунные клетки организма для атаки на раковые клетки.

"Использование иммунной системы для борьбы с раком – одна из новейших разработок в медицине. Люди должны понимать, что мы все еще находимся в самом начале этого пути и все еще стараемся сделать этот подход более безопасным и настолько хорошим, насколько это возможно", - заявил один из исследователей Рон Леви.

Ученые намерены провести две стадии испытаний, во время которых будут испытаны 35 образцов вакцины.

Ранее сообщалось о том, что украинские ученые изобрели противораковое средство на основечерных антарктических дрожжей Nadsoniela nigra. Исследования украинских ученых-микробиологов могут помочь в борьбе с раком.