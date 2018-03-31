Как излечить пяточную шпору

Все у кого нет того заболевания радуются этому, а кому не повезло, заболев, задаются вопросом, откуда появилась болезнь, и как избавится от неё?

Для того чтобы предотвратить появления шпоры необходимо правильно выбирать обувь. Для женщин высота каблука должна не превышать 5 сантиметров. Для мужчин ниже 3. А, теперь перейдем к методам лечения.

Начинать лечение стоить с начала приема простых противовоспалительных средств. Так как причиной боли в пятках может быть не сам нарост костной ткани, а хроническое воспаление мягких тканей. На первых стадиях его можно снять таблетками. Но в том случае, когда болезнь находится на более серозной стадии, одними только медикаментами уже не справиться. Лечение надо осуществлять при помощи ударно-волновой терапии. Данный вид лечения является физиотерапевтическим.

При его помощи можно избавится от заболевания. Принцип действия прост. От прибора исходит звуковая высокочастотная волна, которая положительно влияет на мягкие ткани человека. Данная волна не разрушает костные наросты. Волна улучшает кровоток в зоне воспаления, помогая больному месту быстрее восстановится. Современная медицина способна победить много болезней. Но ваше здоровье только в ваших руках. Помните об этом.