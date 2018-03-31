Скрытые проблемы со здоровьем, о которых могут рассказать наши руки

Наши руки могут рассказать о нас значительно больше, чем мы думаем. И конечно, эта информация может быть связана с имеющимися проблемами со здоровьем. Так что обращайте внимание на следующие сигналы: эксперты рассказали о 9 недугах, о которых можно узнать по рукам:

1. Боль в области большого и указательного пальца. Если вы ощущаете дискомфорт или боль в области большого или указательного пальца руки, а еще появилось покалывание или даже случаются периоды онемения, то, возможно, вы страдаете от туннельного синдрома (синдром запястного канала).

Когда человек сталкивается с данной проблемой, у него воспаляется и опухает запястье, в результате там зажимается нерв, что и приводит к появлению неприятных, а порой и болезненных ощущений.

Туннельный синдром чаще возникает у людей, выполняющих однотипную механическую работу руками. Например, у музыкантов или тех, кто часто и подолгу работает за компьютером.

2. Раны, которые долго не заживают. Если у вас есть ранки, которые долго не заживают, то это может быть сигналом наличия определенных проблем со здоровьем. Частые синяки, к примеру, и долго заживающие раны на руках могут свидетельствовать о развитии диабета.

Если же эти симптомы сопровождаются чувством голода и жажды, а еще чувством покалывания и периодическим онемением конечностей, то необходимо как можно скорее обратиться к врачу: это признаки повышенного уровня сахара в крови.

3. Изменение цвета пальцев рук. Если вы заметили, что пальцы ваших рук меняют цвет, это может происходить по разным причинам. Если вы подвергались воздействию низких температур, стресса и определенных физических нагрузок (на запястья), то, скорее всего, ничего страшного, это обычная реакция.

Но если вы заметили, что данные изменения сопровождаются зудом, болью, онемением и покалыванием, лучше проконсультироваться со специалистом.

Все это могут быть признаки наличия проблем с позвоночником, кожных заболеваний или же нарушения в работе кровеносных сосудов.

4. Избыточное потоотделение. Если вы заметили, что пальцы потеют больше обычного, то это может быть симптомом ладонного (или пальмарного) гипергидроза.

Нормально, когда руки потеют от избытка эмоций или жары, но если потоотделение слишком сильное и не зависит от внешних факторов, то, скорее всего, это проблема со здоровьем, которую необходимо решать.

5. Слабые ногти. Если вы заметили, что ногти стали хрупкими и ломкими, возможно, вы подвергали их слишком длительному воздействию воды, различных чистящих и моющих средств и не очень-то ухаживали за ними в целом.

Это возможно, но на данный симптом следует обратить внимание, так как ломкие ногти могут свидетельствовать о наличии проблем с щитовидной железой.

Подумайте, не чувствуете ли вы себя постоянно уставшими, не болят ли у вас суставы… и если ответ положительный, обратитесь к врачу.

6. Постоянно холодные руки. Если вы из тех людей, у кого постоянно холодные руки, а еще вы начали замечать, что ваша кожа меняет цвет, поскорее обратитесь к врачу.

Обычно данные симптомы связаны с нарушением кровообращения и "сбоях" в работе нервной системы.

7. Дрожь в пальцах. Дрожь в пальцах может стать весьма неприятным симптомом. Она может быть связана с перенапряжением или большими физическими нагрузками. Если так, то достаточно отдохнуть, и дискомфорт исчезнет.

Однако если дрожь в пальцах сохраняется, и руки трясутся без видимых причин, то, возможно, все дело в недостатке витаминов B1, B6, B12 и E.

8. Отечность. Если вы заметили, что ваши руки отекают, это может быть связано с разными причинами: высокой температурой воздуха или избыточным потреблением соленой пищи, к примеру. Такая отечность проходит достаточно быстро.

Однако если данный симптом становится частым, следует записаться на прием к врачу, ведь постоянные отеки свидетельствуют о наличии сосудистых заболеваний.

9. Изменение цвета ногтевых пластин. Если вы вдруг заметили, что цвет ваших ногтей изменился, возможно, это связано с низким уровнем гемоглобина в крови и анемией. В обоих случаях ногтевые пластины приобретают голубоватый оттенок.

Как правило, данный симптом сопровождается неловкостью рук: они не слушаются, как будто становятся чужими. А еще может появиться неприятное чувство покалывания в пальцах.