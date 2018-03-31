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Найден необычный, но действенный способ похудения

Способ похудения
15:24 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Врачи рассказали, как можно похудеть с помощью силы мысли.

Похудеть с помощью силы мысли? Это действительно просто, если обмануть мозг. Для этого следует придерживаться нескольких простых правил.

Чтобы создать иллюзию большой порции, которая поможет насытиться, специалисты советуют пользоваться маленькой посудой. Еще эффективнее будет, если подойти к вопросу украшения обеда или ужина с выдумкой. Красивое блюдо и есть приятнее.

Давний совет врачей, гласящий, что пищу следует пережевывать с максимальной тщательностью не менее 33 раз до того, как проглотить, актуален и для худеющих. После каждой маленькой порции стоит отложить ложку, чтобы прожевать вкусность медленно и осознанно. Так получится прочувствовать вкус и даже текстуру блюда.

Процедуру следует повторять до окончания трапезы. Так, конечно, получится дольше, но зато гораздо эффективнее для желудочно-кишечного тракта. Одновременно с началом переваривания пищи в мозг будет поступать сигнал, что организм начал получать питания. Подобный подход позволит уберечься от переедания.

Третье правило тесно связано со вторым. Во время завтрака или даже перекуса нельзя отвлекаться на телевизор, мониторинг ленты в социальных сетях, чтение журнала, иначе процесс превращается в бессознательные действия. Человек очнется после съеденных трех булочек, даже не поняв, что съел дневной лимит углеводов.

Не менее эффективно составлять план перекусов. Их можно сделать несколько, но от ранее составленного расписания отступать нельзя. Лучше потерпеть час-другой, чтобы не выбиваться из графика. Заготавливать мини-полдники стоит заранее, принося их из дома. Так получится уберечь себя от искушения съесть пирожок вместо полезных орешков. Если же на обед худеющий ходит в столовую, то спасти от переедания позволит деление порции пополам. Остаток можно положить в пищевой контейнер, чтобы доесть попозже.

Стандартная рекомендация касательно поддержки водного баланса в организме тоже отлично подходит для стратегии безболезненного сокращения нажитого за зиму жирка. Суточная норма воды рассчитывается исходя из конкретного веса человека.

Если терпеть отсутствие сладкого уже невмоготу, то можно изредка устраивать для себя праздник. Но не надо покупать три килограмма печенья и нести его домой, чтобы съесть за один заход. Лучше порадовать себя более безопасным мороженым, купив в ближайшем кафе. Так мозг запомнит, что приход домой не означает обязательные вкусности после.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Как похудеть, Похудение, способ похудения, Фигура.
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