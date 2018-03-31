Ванна сжигает калории и снижает воспаление.
Горячая ванна помогает похудеть не хуже получасовой прогулки. В этом уверены ученые из университета Лафборо.
Горячая ванна помогает похудеть не хуже получасовой прогулки. В этом уверены ученые из университета Лафборо.
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