Ученые подсчитали, какие вредные привычки наносят наибольший ущерб здоровью

Отказ от курения и алкоголя, а также поддержание здорового веса прибавляют в среднем 12 лет жизни. К такому выводу пришли немецкие демографы из Института Макса Планка.

Исследователи изучили медицинские документы 14 тысяч человек в возрасте от 50 до 89 лет. Оказалось, что отсутствие вредных привычек позволяет женщинам прожить на 12, а мужчинам – на 11 лет дольше, чем их курящим, пьющим и переедающим сверстникам.

По расчетам ученых, больше всего лет жизни отнимает неумеренное употребление алкоголя. В среднем оно сокращает жизнь на 7 лет.

В Украине средняя продолжительность жизни самая низкая в Европе. Она составляет 66 лет для мужчин и 76 – для женщин. При этом, только 43% наших соотечественников считают состояние своего здоровья хорошим.