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Ученые подсчитали, какие вредные привычки наносят наибольший ущерб здоровью

Курение вредно для здоровья
02:31 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Чрезмерное употребление алкоголя больше всего вредит здоровью человека.

Отказ от курения и алкоголя, а также поддержание здорового веса прибавляют в среднем 12 лет жизни. К такому выводу пришли немецкие демографы из Института Макса Планка.

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Исследователи изучили медицинские документы 14 тысяч человек в возрасте от 50 до 89 лет. Оказалось, что отсутствие вредных привычек позволяет женщинам прожить на 12, а мужчинам – на 11 лет дольше, чем их курящим, пьющим и переедающим сверстникам.

По расчетам ученых, больше всего лет жизни отнимает неумеренное употребление алкоголя. В среднем оно сокращает жизнь на 7 лет.

В Украине средняя продолжительность жизни самая низкая в Европе. Она составляет 66 лет для мужчин и 76 – для женщин. При этом, только 43% наших соотечественников считают состояние своего здоровья хорошим.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вред здоровью, Вредные привычки, Здоровье, Институт Макса Планка.
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