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Ученые назвали список продуктов, которые повышают риск рака

Вредные продукты
04:38 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Исследователи выявили продукты, которые способствуют раковым заболеваниям.

Группа ученых из Франции и Бразилии выявила связь между употреблением продуктов высокой степени обработки и развитием онкологических заболеваний. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

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Хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты считаются "ультраобработанными", сообщается в статье. Такая пища отличается высоким содержанием сахара, жира и соли, однако бедна витаминами и клетчаткой.

Ученые проанализировали связь между употреблением таких продуктов и риском возникновения рака молочной железы, кишечника и простаты. Для этого они провели исследование с участием 104 980 мужчин и женщин, средний возраст которых составил 43 года. Им предлагалось заполнить как минимум две 24-часовые онлайн-анкеты. Вопросы касались 3300 различных продуктов питания. При этом исследователи учитывали возраст, пол, уровень образования, наследственную предрасположенность к онкологическим заболеваниям, наличие вредных привычек и уровень физической активности респондентов.

Научная группа выяснила, что увеличение потребления продуктов высокой степени обработки на десять процентов приводит к повышению риска развития онкологических заболеваний на 12 процентов. Для рака молочной железы, в частности, этот показатель составляет 11 процентов. При этом значительных связей между потреблением продуктов высокой степени обработки и раком простаты, а также кишечника выявлено не было.

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"Насколько нам известно, данная работа является первым исследованием, которое изучает и выявляет увеличение риска развития онкологии всех типов и рака молочной железы, в частности, связанного с потреблением ультраобработанной пищи", — говорится в работе.

Научная группа отмечает, что данный вопрос требует дальнейшего углубленного изучения. Исследователи уже сейчас призывают скорректировать систему питания, а также предлагают повысить налогообложение и ввести маркетинговые ограничения на продукты высокой степени обработки.

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Новости шоу бизнеса, Вредные продукты, Здоровье, Онкологические заболеваня, Рак.
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