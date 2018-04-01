Давайте скажем честно: не всем легко высидеть на изнурительных диетах или отказывать себе в удовольствии хоть раз в неделю съесть кусочек пиццы.

Давайте скажем честно: не всем легко высидеть на изнурительных диетах или отказывать себе в удовольствии хоть раз в неделю съесть кусочек пиццы. Но мысли о том, что снова пора садиться на диету, только подавляют и жизнь перестает играть яркими красками. Не стоит опускать руки, ведь есть несколько советов или даже секретов, которые помогут вам держать себя в форме, не прибегая к кардинальным мерам.