Что случится, если вы будете пить кофе каждый день

С чего начинается твое утро? Если с чашки кофе, без которой ты не можешь проснуться, то пора задуматься, как же влияет на твой организм напиток, потребляемый многими из нас в чрезмерном количестве. Существует множество мифов, связанных с самым главным пищевым "допингом", но как понять, вреден или полезен кофе лично для тебя?

Этот напиток изготавливается из жареных семян (зерен) нескольких видов растений, а от степени их обжарки зависит крепость напитка. Кстати, под чашкой кофе мы подразумеваем напиток, приготовленный в кофемашине, сваренный в турке, или залитый кипятком свежемолотый, без добавления молока или сливок (это уже еда, а не напиток). Растворимый кофе сюда не относится, потому что его крепость ниже зернового, к тому же в нем теряются ароматические соединения и практически все полезные вещества из-за продолжительного процесса переработки.

- Кофе не следует пить натощак, потому что он провоцирует выработку гормона холецистокинина, который запускает пищеварение. А если в вашем желудке нет еды, то и перевариваться нечему – этот процесс ведет к появлению изжоги и признакам гастрита.

- Кофе повышает кислотность желудочного сока, артериальное давление и нарушает сон.

- Консерванты, которых так много в кофе, негативно влияют на обмен веществ, провоцируют возникновение целлюлита (так что лучше использовать его в качестве скраба).

- Бодрящий эффект имеет и обратную сторону: через час после употребления кофе вызывает повышенную работоспособность. А еще через час возникнет сонливость.

- Кофе не стоит употреблять беременным и кормящим женщинам. Кофеин накапливается в крови беременных, проникает в плаценту, ведет к снижению количества железа и других минеральных элементов в грудном молоке.

- Он вызывает привыкание: злоупотребление кофе ведет к обезвоживанию, поэтому когда вы употребляете слишком много этого напитка, водный баланс очень трудно восстановить.

Кофе также содержит и некоторые плюсы:

- Кофе содержит антиоксиданты – они выводят из организма свободные радикалы, способствующие старению организма.

- Кофейные антиоксиданты помогают бороться с онкологическими заболеваниями, некоторыми болезнями сердца, обоими видами сахарного диабета и болезнью Паркинсона;

- Некоторые исследования доказывают, что настоящий натуральный кофе уменьшает вероятность развития рака толстой кишки, стимулирует деятельность пищеварительного тракта.

- Кофе уменьшает или совсем снимает головные боли, поскольку расширяет сосуды мозга.

Несмотря на то, что в этом напитке есть неоспоримые плюсы, он подходит не всем. К тому же не злоупотребляют кофе только 10% кофеманов, остальные, как правило, выпивают в среднем четыре чашки в день, что превышает допустимую норму.