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Пять причин, почему с утра вы плохо выглядите

Плохое состояние
13:26 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Иногда многочасового сна оказывается недостаточно для того, чтобы с утра выглядеть свежим.

Бывает так, что даже многочасового сна оказывается недостаточно для того, чтобы кожа с утра выглядела свежей, а лицо – не "помятым". Специалисты объясняют, почему так происходит.

Мы отобрали пять причин, из-за которых отражение в зеркале по утрам не радует большинство людей.

Причина первая: трение о подушку. Кожа лица за ночь теряет влагу – обезвоживаются верхние слои, и это естественный процесс. Усугубляет дело работающее отопление. Из-за того, что сохнущая кожа лица трется во время сна человека о подушку, легче образуются заломы и складки, проступают морщинки.

Причина вторая: неподходящая поза во сне. Если внимательно приглядеться к лицу, можно понять, на каком боку человек проводит больше времени во сне – с этой стороны кожа быстрее подвергается обвисанию и оказывается склонна к морщинам. Также из-за позы во сне лицо может отекать или сминаться о подушку. Запомните: спать на животе вредно для внешности!

Причина третья: горизонтальное положение тела во время сна. В то время, как поверхность кожного покрова сохнет, средние и нижние слои кожи ночью начинают ночью излишне насыщаться влагой из-за того, что человек находится в горизонтальном положении. Следствие этого – припухшие веки, одутловатость лица. Еда и питье на ночь ухудшают сию картину.

Причина четвертая: естественная бледность. Ночью в организме сужаются подкожные сосуды, поэтому наутро лицо выглядит бледнее обычного. На таком фоне любые несовершенства кажутся более заметными. По этой причине не нужно после сна давить прыщики или бороться с раздражением, – вполне вероятно, что пройдет немного времени, и все станет гораздо менее заметным или невидимым.

Причина пятая: психологическая. Специалисты утверждают, что утром человек склонен более пристрастно и критично оценивать внешность, поскольку день только начался, и других объектов отвлечения пока нет.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Организм, Плохое состояние, Причины, Утро.
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