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В Украине зафиксирована новая вспышка кори

Корь
02:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В Украине новая вспышка кори: на Закарпатье зафиксировано 94 случая заболевания.

На Закарпатье зафиксировали 94 новых случая заболевания корью за прошедшую неделю, сообщила пресс-служба Закарпатского областного центра здоровья.

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"На прошлой неделе в области зарегистрировано 94 случаев кори, что на 20% меньше чем на предыдущей неделе (94 против 117 случаев). В структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет - 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев)", – говорится в сообщении.

Как отмечается, против кори не имеют прививок 83% больных.

"С начала года зарегистрировано 1646 случаев кори (130,8 на 100 тыс. Нас.), В т.ч. 1306 среди детей до 17 лет. Случаи кори регистрируются по всех административных территориях области", – подчеркнули в ведомстве.

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Новости шоу бизнеса, Вспышка, Закарпатье, Корь, Миздрав, Украина, Эпидемия.
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